السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الطيران الكويتي": القاهرة ودبي وإسطنبول والدوحة والرياض الوجهات الأعلى طلبا للسفر

الطيران الكويتي
الطيران الكويتي

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي، خلال شهر مايو الماضي، بلغت مليونا و151 ألفا و412 راكبا، وأن الوجهات الأعلى طلبا للسفر كانت القاهرة ودبي وإسطنبول والدوحة والرياض.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني الكويتي عبدالله الراجحي -إن مطارالكويت الدولي شهد زيادة في حركة الطائرات بنسبة 2 في المئة، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 28 في المئة بينما حافظ على نسبته في حركة الركاب خلال شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حركة الركاب مطار الكويت الدولي القاهرة دبي طارالكويت الدولي حركة الطائرات حركة الشحن الجوي

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل مقتل 8 من جنود الاحتلال فى معارك مكثفة برفح

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ما عقوبة تعاطى "سيجارة حشيش"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا