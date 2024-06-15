مصطفى السويسي لـ"الشاهد": الإخوان استهانوا بحملة تمرد

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن كل الناس في السويس كانت متجاوبة مع حملة تمرد، بالإضافة إلى استهانة جماعة الإخوان بالحملة قائلًا: "يعني الورقة دي هتقدر تمشي مرسي.. خليهم يعملوا اللي عايزينه".

وأضاف "السويسي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أننا في الحملة كان لدينا رفض قاطع أن يكون لدينا تمويل من أشخاص، حيث كنا نطلب من الداعمين أن يصوروا ورقة تمرد على حسابهم وتوزيعها على المواطنيين.

ونوه أن هناك عدد كبير من الاستمارات لم نستطع جمعها من المنازل، حيث جاءت عشرات الاستمارات بعد 30 يونيو، وهذا يدل على وعي وهمة الشعب في رفضهم للجماعة وسياستهم.

وأكد أنه تم تجميع توقيعات من الناس على استمارات تمرد في ميدان الأربعين بالسويس لسحب الثقة من محمد مرسي، بالإضافة إلى نزول عشرات الآلاف من المواطنيين بالسويس لتظاهرات 30 يونيو.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.