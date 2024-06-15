السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة السعودية: عدم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج وحالات إجهاد حراري

الحج
الحج

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة  السعودية الدكتور محمد العبد العالي، عدم تسجيل أي أمراض وبائية بين الحجاج.

ونوه إلى أن الخطة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية للحجاج في يوم عرفة تمت كما هو مخطط لها وبنجاح، مبينا أنه تم تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 112 ألف حاج سواء في العيادات أو أقسام الطوارئ أو العيادات المركزة، كما تم إجراء 20 عملية قلب مفتوح وأكثر من 230 عملية قسطرة قلبية، علاوة على 819 عملية غسيل كلوي.

تسجيل 569 حالة إجهاد حراري بين الحجاج 

وأشار إلى تحدي التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وما قد سببه من إجهاد حراري أو ضربات حرارية، حيث تم تسجيل 569 حالة إجهاد حراري وتم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية، داعيا الحجاج لاستخدام المظلات وشرب الماء لتفادي ضربات الشمس.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح الزويد، إنه تم نقل أكثر من 300 ألف حاج فجر اليوم عبر قطار الحرمين من منى إلى عرفات بكل يسر وسهولة، كما أن هناك أكثر من 7500 من منظمي الحشود يتحدثون أكثر من لغة لخدمة الحجاج وتسهيل الإرشادات لهم.

3 آلاف سكوتر لكبار السن وذوي الإعاقة لنقلهم من مشعر عرفات إلى المزدلفة.

وتطرق إلى أنه تم العمل على تقنية الرصيف المطاطي الذي ساهم في تخفيف الإجهادات بالإضافة تقنية تبريد الطرق التي تم وضعها بالمنطقة المحيطة بمسجد نمرة في عرفات والتي أسهمت في تقليل حرارة الطريق بأكثر من 20%، كما تم توفير 3 آلاف سكوتر لكبار السن وذوي الإعاقة لنقلهم من مشعر عرفات إلى المزدلفة.

 

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