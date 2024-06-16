يسرى المغازى: ما تحقق فى مصر إعجاز فى ظروف مضطربة بالمنطقة

هنأ النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمة العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. قائلا: أيام مباركة ندعو الله أن يديمها بالعافية والسعادة والاستقرار على القيادة السياسية والوطن.

عيد الأضحى المبارك

وأضاف المغازي في تصريح صحفي له اليوم: "أسال الله تعالى أن يعاد عيد الأضحى المبارك علينا جميعا بالخير واليمن والبركات على مصر وسائر الامة العربية والاسلامية، وأن يحفظ لشعب مصر الأمن والاستقرار لتحقيق غد أفضل في ظل قيادة الرئيس السيسي".

تعاني الفوضى وعدم الاستقرار

وتابع عضو مجلس النواب، أنه وبالنظر للظروف الصعبة في العديد من الدول العربية التي تعاني الفوضى وعدم الاستقرار فإن مصر تنعم بأمن واستقرار وتواصل طريقها نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة. مضيفا: إن ما تحقق للوطن في ظرف سنوات قليلة وفي ظل هذه التحديات، يؤكد أن الرئيس السيسي قام بخطوات عظيمة وأن مصر طوال 11 عاما بعد ثورة 30 يونيو دولة مختلفة وقوية ورائدة وما حدث إعجاز.

واختتم النائب يسري المغازي، بالتأكيد على ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ الفرقة والعمل كأمة واحدة في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة، وتهدد أمنها وأن نواصل كمصريين الاصطفاف وراء قيادتنا السياسية أملا في غد أفضل وجمهورية جديدة.

صلاة عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الساحات والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنه تم تجهيز وإعداد 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بخلاف المساجد التي يقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.