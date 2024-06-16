تعزيزات أمنية بمنطقة وسط البلد لاستقبال عيد الأضحى (صور)

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة وكوبري قصر النيل وكورنيش النيل، تعزيزات أمنية مكثفة في مختلف المناطق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتأمين المواطنين أثناء احتفالاتهم على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

تعزيزات أمنية بمنطقة وسط البلد

وتم فرص كردون أمنى بمحيط منطقة وسط البلد ومحيط كورنيش النيل وكوبري قصر النيل لتأمين المواطنين وتسهيل حركتهم، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور وعدم تكدس السيارات.

موعد إجازة عيد الأضحى

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك، السبت المواقف 15 يونيو 2024، والذي يعتبر يوم الوقفة، هو موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2024، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

وحسب قرار رئيس الوزراء بأن يضاف إجازة عيد الاضحي المبارك العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024 وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

تعزيزات أمنية

تعزيزات أمنية

تعزيزات أمنية