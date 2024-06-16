تشهد أسعار مواد البناء في مصر استقرارًا ملحوظًا عند نفس القيم للأسبوع الثاني على التوالي بعد انخفاضها في معاملات المصانع في مصر.

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 يونيو 2024، وهو السعر المتداول من المصانع للتجار دون حساب سعره للمستهلك، وذلك يختلف من محافظة لأخرى، ومن تاجر لأخر.

أسعار مواد البناء سعر الحديد

حديد بشاى 41،000 جنيه.

حديد العتال 39،000 جنيه.

حديد المعادى 36،500 جنيه.

حديد الكومى 36،500 جنيه.

حديد المراكبى 39،000 جنيه.

حديد عطيه 36،500 جنيه.

حديد العشري 36،500 جنيه.

حديد الجيوشي 37،000 جنيه.

حديد مصر ستيل 36،200 جنيه.

حديد بيانكو 37،000 جنيه.

حديد المصريين 41،000 جنيه.

حديد سرحان 36،500 جنيه.

أسعار مواد البناء سعر حديد عز

وبالنسبة لسعر حديد عز الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق فقد استقر عند 41،100 جنيه.

أسعار مواد البناء سعر الأسمنت

أسمنت المعلم 1،970 جنيه.

أسمنت السهم 1،960 جنيه.

أسمنت الفهد 1،940 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1،950 جنيه.

العسكري بني سويف 1،950 جنيه.

أسمنت المسلح 2،000 جنيه.

جنوب الوادي 1،950 جنيه.

أسمنت المخصوص 1،970 جنيه.

أسمنت السويس 2،000 جنيه.

أسمنت السويدي 21،120 جنيه.

أسمنت العسكري 1،950 جنيه.

أسمنت النصر 1،960 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1،950 جنيه.

أسمنت حلوان 1،990 جنيه.

أسمنت المنيا 1،950 جنيه.

أسمنت المهندس 2،160 جنيه.

أسمنت تايتان 1،970 جنيه

.أسمنت المصري 1،940 جنيه.

أسمنت الممتاز 2،040 جنيه.

أسمنت التعمير 1،980 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،150 جنيه.

أسمنت أسيوط 2،130 جنيه.

أسمنت المصريين 1،990 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،170 جنيه.

أسمنت البرج 2،200 جنيه.

أسمنت الماكس 2،220 جنيه.

أسمنت النهضة 2،230 جنيه.

أسمنت أسوان 2،150 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،130 جنيه.

أسمنت قنا 2،350 جنيه.

أسعار مواد البناء سعر الطوب

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه.

طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه.

طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه.

طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه.

طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9،000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6،200 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه.