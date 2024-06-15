السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

مصطفى السويسي لـ"الشاهد": بعد أسبوع من إنطلاق تمرد جمعنا 2 مليون توقيع

مصطفى السويسي
مصطفى السويسي

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إن الحملة كانت مدتها شهر، واستمرت بشكل كبير والشعب المصري ساهم بشكل كبير في إنجاح الحملة على أرض الواقع.

وأضاف "السويسي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أن بعد أسبوع من إنطلاق الحملة، استطعنا تجميع 2 مليون توقيع تمرد.

ونوه أن الحملة جاءت فكرتها بعد ما شهدنا سياسية الجماعة التي كانت تعمل من أجل مصلحتها فقط، مشيرًا إلى أنني قلت لمحمود بدر "30 يونيو سيكون يوم أسود على جماعة الإخوان".

وأشار إلى أن تمرد لم تطلب من الشعب أن يثار على الإخوان المسلمين، بل الشعب هو من طلب بضرورة الثورة على هذه الجماعة، مؤكدًا أن بعد الرجوع للسويس بعد الاستقرار على فكرة تمرد، عملت بكل جهد لتوعية المواطنين هناك، وتجميع التوقيعات.

وأردف أن السويس منذ 25 يناير، كانت في حالة ثورة حتى يوم 3 يوليو، حتى كان التفاعل كبير من جانب المواطنين هناك، فعلى الرغم من قلة الكثافة السكانية في السويس استطعنا أن نجمع 100 ألف توقيع من المحافظة.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

مصطفى السويسي الشاهد تمرد الدكتور محمد الباز

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