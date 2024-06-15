السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إبراهيم درويش يوضح جهود الدولة في توفير السلع للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى

إبراهيم درويش
إبراهيم درويش

أوضح الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة بجامعة المنوفية، الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة لتوفير السلع بأسعار منخفضة للمواطنين، قائلًا: "إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية للمواطنين ومن أهمها اللحوم الحمراء". 

وأضاف إبراهيم درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن الدولة المصرية خالية من المراعي، وهناك نقص في الأعلاف، لكن مع ذلك كان هناك توجه من قبل الدولة المصرية خاصة بعد توفر النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم كانت تتزايد أسعارها قبل شهر رمضان، لن مع توفر النقض الأجنبي والافراجات الجمركية بدأ يوجد ارتياح في الأسواق المصرية.

وأوضح أن هناك مشروعات من قبل الدولة المصرية لإنتاج اللحوم الحمراء أثر بشكل كبير على انخفاض أسعار اللحوم، لافتًا إلى أن هناك مشروعات طويلة المدى وقصيرة المدى، فالمشروعات طويلة المدى مثل مشروع البتلو وتحسين سلالة المواشي المصرية وهو ما يحتاج إلى تشجيع المزارعين على تربية المواشي، بالإضافة إلى مشروع القروض المخفضة بحيث يستطيع المزارع أن يبدأ الدخول في تربية المواشي.

الدكتور إبراهيم درويش عيد الأضحى اللحوم الحمراء

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