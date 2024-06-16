الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. مظاهرات ضد الأحزاب اليمينية فى فرنسا وأعمال شغب واشتباكات مع الشرطة

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مساء السبت، مظاهرات حاشدة ضد الأحزاب اليمينية في فرنسا، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.

وذكرت صحيفة “La Dépêche”، أن تقرير نشره الاتحاد العام للعمل “CGT” أشار إلى مشاركة نحو 640 ألف شخص في المظاهرات في جميع أنحاء فرنسا، السبت.

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ووفقا للصحيفة ذاتها، شهدت فرنسا 200 مظاهرة بدعوة من خمس نقابات ضد اليمين واحتمال فوزه في الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 30 يونيو و7 يوليو.

الشرطة الفرنسية:250 الف تظاهروا في فرنسا ضد اليمين

وذكرت الشرطة الفرنسية، أن 250 ألفا تظاهروا في فرنسا ضد اليمين، بينهم 75 ألفا في باريس، بدعوة من النقابات والجمعيات ويسار الجبهة الشعبية الجديدة، وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية المبكرة.

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وأضافت الشرطة الفرنسية، أن التظاهرة بعد ظهر السبت في مدينة تولوز كانت هادئة للغاية، وتم اعتقال ثلاثة فقط، في ظل مشاركة نحو 15 ألف شخص وفقا لتقدير السلطات الأمنية.

وسبق، وقال عبدالغني العيادي مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إنه بحسب المعطيات الموضوعية في فرنسا، تشير بأن هناك نوعا من الضعف السياسي الداخلي بعد حل الجميع العامة وبعد الهزيمة النكراء في الانتخابات الأوروبية التي تلقاها إيمانويل ماكرون، وأمام حزب الله الذي يطالب في أول شروطه أن يتم إيقاف النار قبل أي مفاوضات، واعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من منظومة الناتو وهذه المنظومة لها أعداء.

وأضاف العيادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل هذه المعطيات تفيد بأن هناك نوعا من عدم الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحقيقية الاستراتيجية المتوجداة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن حزب الله رفض أن يتقدم بأي خطوة إلى الأمام دون وقف إطلاق النار، وبدون وقف إطلاق إنار لن يكون هناك تقدم، حيث كان وزير الخارجية الفرنسي قال بأنه سحب من ورقة المقترحات التي تقدم بها إلى السلطة اللبنانية انسحاب حزب الله من الحدود.

مظاهرات فرنسا الاحزاب اليمينية الشرطة الفرنسية باريس

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