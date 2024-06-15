مصطفى السويسي لـ"الشاهد": تسمية الحركة بـ"تمرد" مستوحى من اسم مجلة سورية

قال مصطفى السويسي، منسق حركة تمرد بالسويس، إنه كان ما يشغل ذهنه هو كيفية وصول جماعة الإخوان لكرسي الحكم، مؤكدًا أن المشاركة في الثورة، جاءت بعد قراءة الكثير في تاريخ هذه الجماعة.

وأضاف "السويسي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “أن جماعة الإخوان ارتكبت الكثير من الجرائم التي كانت تعجل بسقوطهم”.

ونوه أن الشعب حكم عليهم وليس تمرد فقط، مشيرًا إلى أن قبل تمرد بشهر، كنا نفكر في تظاهرات بالقانون ضد الجماعة، ومن هنا جاءت فكرة ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أنه تحدث مع محمود بدر، في 26 أبريل بمقر نقابة الصحفيين، من أجل التحرك ضد الجماعة، حيث استقرنا على تجميع 15 مليون توقيع من أجل إسقاط الجماعة، حيث جاءت تسمية الحركة بـ"تمرد" مستوحى من اسم مجلة سورية.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.