السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نبيل بكير: الإجهاد الحراري الحالي يتطلب منا التلطيف على الحيوانات بالمياه

الاضاحى
الاضاحى

قال دكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، إنه يجب أن يكون المظهر الخارجي للأضحية طبيعي، وأن يكون الجسم متناسق، بحيث يكون هناك تنسيق وتوازن بين اللحم والدهون.

الإجهاد الحراري 


وأكد الدكتور نبيل بكير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الإجهاد الحراري الحالي يتطلب من المواطنين أن يلطفوا على الحيوانات بالمياه.

وأضاف في حديثه، أنه يجب تفريغ أمعاء الحيوان سريعًا عقب الذبح حتى لا تنتقل البكتريا إلى اللحم الذي سيتم توزيعه.

شروط  الأضحية 

وأشار إلى أنه يجب الحرص على تجنب وصول أي مواد من الأحشاء الداخلية إلى اللحم، وذلك لأن هذه المواد تنقل البكتريا لجسم الأضحية.

والجدير بالذكر أنه يجب إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها، وعدم ذبح أضحية أمام أخرى، كما أكدت على أنه لا بد من الترفق عند ذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يتم جرها من موضع إلى موضع آخر.

نبيل بكر عميد كلية الطب البيطري بدمهنور الاولى التاسعة

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل مقتل 8 من جنود الاحتلال فى معارك مكثفة برفح

الفيوم تسجل ثانِ حالة وفاة لسيدة أثناء وقوفها على جبل عرفات

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا