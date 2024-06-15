نبيل بكير: الإجهاد الحراري الحالي يتطلب منا التلطيف على الحيوانات بالمياه

قال دكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، إنه يجب أن يكون المظهر الخارجي للأضحية طبيعي، وأن يكون الجسم متناسق، بحيث يكون هناك تنسيق وتوازن بين اللحم والدهون.

الإجهاد الحراري



وأكد الدكتور نبيل بكير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الإجهاد الحراري الحالي يتطلب من المواطنين أن يلطفوا على الحيوانات بالمياه.

وأضاف في حديثه، أنه يجب تفريغ أمعاء الحيوان سريعًا عقب الذبح حتى لا تنتقل البكتريا إلى اللحم الذي سيتم توزيعه.

شروط الأضحية

وأشار إلى أنه يجب الحرص على تجنب وصول أي مواد من الأحشاء الداخلية إلى اللحم، وذلك لأن هذه المواد تنقل البكتريا لجسم الأضحية.

والجدير بالذكر أنه يجب إخفاء آلة الذبح عن نظر الأضحية عند ذبحها، وعدم ذبح أضحية أمام أخرى، كما أكدت على أنه لا بد من الترفق عند ذبح الأضحية وعدم ذبحها بغتة، ولا يتم جرها من موضع إلى موضع آخر.