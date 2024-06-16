الفنان محمود عبدالعزيز فى عيد الأضحى.. صلاة وأضحية وزيارة للإسكندرية

يستقبل المصريون خلال ساعات، عيد الأضحى المبارك، باحتفالاتهم بالعيد وفرحته، داخل كل أسرة مصرية طقوس خاصة للاحتفال بالعيد، وهو نفس الشئ عند الفنانين، فيحتفلون بالعيد مع أسرهم وأطفالهم سواء داخل المنزل أو خارجه، ولكن الأهم أن الطقوس ثابتة مهما اختلفت الأزمنة.

واشتهر الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بطقوسه الخاصة للاحتفال بعيد الأضحى، وهو ما نستعرضها في التقرير التالي:

محمود عبدالعزيز وأسرته

محمود عبدالعزيز وعيد الأضحى

وفي حوار نادر مع الفنان محمود عبد العزيز، مع الإعلامية سهير شلبى، وقد أذاعه التليفزيون المصري قديمًا، كشف محمود عبد العزيز، عن ذكرياته مع عيد الأضحى منذ الطفولة وحتى الكبر.

ففى الطفولة، صرح محمود عبد العزيز، أن ذكرياته مع عيد الأضحى، كلها عبارة عن صلاة العيد وذبح الأضحية وتوزيعها وتجمع العائلة على مائدة الطعام في الإسكندرية.

وعندما كبر الفنان محمود عبد العزيز وأصبح لديه أسرة مستقلة عن والديه، لم يتخلف عن هذه الطقوس بين أحضان أسرته، فاعتاد أن يأخذ زوجته الأولى وابنه مسافرًا الإسكندرية، حيث يقيم والديه، لقضاء إجازة العيد مع عائلته.

طقوس محمود عبدالعزيز في عيد الأضحى

طقوس محمود عبدالعزيز في عيد الأضحى

كما تذكر الفنان الراحل محمود عبد العزيز، كيف كان يحرص في طفولته، على أن يشاهد الأضحية وهى تذبح، وفي بعض كان يشارك فى ذبحها مع والده.

ولكن الأمر تبدل تمامًا، حينما بلغ عمره 25 عامًا، فلم يستطع أن يرى دماء الأضحية ولا يعرف السبب.

وكان قد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 لكافة موظفي الدولة.

ويوافق عيد الأضحى المبارك هذا العام 1445 هـ يوم الأحد 16 يونيو 2024، وقد أكدت الحسابات الفلكية ودار الإفتاء المصرية ذلك، علمًا بأنه تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات المصرية حسب موقعها الجغرافي، ففي القاهرة والجيزة تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:18 دقيقة صباحًا، أما الإسكندرية تبدأ صلاة العيد في الساعة 6:20 دقيقة صباحًا، والوجه البحري تتراوح مواعيد صلاة العيد بين الساعة 6:05 و6:25 دقيقة صباحًا وفي الصعيد تتراوح مواعيد صلاة العيد بين الساعة 5:55 و6:10 دقيقة صباحًا.