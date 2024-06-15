السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. إيطاليا تستقبل أسرع هدف في البطولة وتحول تأخرها إلى تقدم في الشوط الأول

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

نجح منتخب إيطاليا في تحويل تأخره المبكر أمام ألبانيا إلى تقدم بهدفين لهدف في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بين الفريقين في افتتاح مبارياتهما في دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

تقدم نديم بايرامي مبكرًا بعد مرور 23 ثانية فقط لصالح ألبانيا، وهو أسرع أهداف اليورو عبر التاريخ.

وأدرك أليساندرو باستوني سريعًا لصالح إيطاليا في الدقيقة 11 قبل أن يسجل نيكولا باريلا الهدف الثاني للطليان في الدقيقة 16.

أحداث الشوط الأول

بعد 23 ثانية فقط استغل نديم بايرامي  خطأ من دفاع إيطاليا واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة الثالثة، لورينزو بيليجريني سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وأدرك باستوني التعادل في الدقيقة 11 بعدما أرسل لورينزو بيليجريني تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها باستوني برأسية قوية من على القائم الثاني سكنت الشباك.

جاء الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 16، نيكولو باريلا أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

بطاقة صفراء للاعب لورينزو بيليجريني بعد عرقلته لأرماندو برويا في منتصف الملعب.

في الدقيقة 33 دافيد فراتيسي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد الكرة لتمر من فوق الحارس ستراكوشا ولكن نجح الأخير في التصدي لها ببراعة.

في الدقيقة 40 سكاماكا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ستراكوشا لتمر الكرة لخارج الملعب.

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