الأوقاف: توزيع عدد من الأئمة والواعظين على ساحات الصلاة غدًا بالمحافظات

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تشكيل غرفة متابعة في عدد كبير من المدريات على مستوى الجمهورية.

صلاة العيد

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه تم توزيع عدد من الأئمة والواعظين من أجل تأدية صلاة العيد غدًا على كافة المحافظات المصرية.

وأضاف في حديثه، أن وزارة الأوقاف تحرص على إظهار العيد بشكل حضاري، لذا يجب على المصليين الالتزام بأماكنهم منعًا لوجود اختلاط بين المصلين الرجال والنساء داخل الساحات أو المساجد.

جهود وزارة الأوقاف

وتابع: "تم تجهيز وإعداد 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بخلاف المساجد التي تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك".

واستطرد: "يوجد فريق عمل للتفتيش وفريق عمل للمتطوعين والمتطوعات بالمحافظات من أجل تهيئة وتجهيز الأماكن حتى يكون هناك مكان مستقل للسيدات".