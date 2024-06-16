دعاء الفجر اليوم الأحد 16 يونيو 2024 وتكبيرات عيد الأضحى 2024

اليوم أول أيام عيد الأضحى 2024 ومعه يزداد البحث عن مختلف الأدعية ومنها دعاء الفجر وأذكار الصباح لما لهذا اليوم من أهمية مميزة في حياة المسلمين المقبلين على اداء صلاة عيد الاضحى 2024 عقب أداء صلاة الفجر وترديد أذكار الصباح وأدعية خاصة باستقبال عيد الأضحى 2024.

ننشر في التقرير التالي دعاء الفجر أذكار الصباح اليوم الأحد 16 يونيو 2024 وصيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024.

دعاء الفجر اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى 2024

اللهم نسألك في أول أيام العيد هذه أن تمسح عنا أوجاعنا وتنور ظلمات ليالينا

اللهم اسِقنا فرحا وارزُقنا من كل مداخل الخير

اللهم حقق أمانينا في رضاك وفرّج همّ كل مهمومٍ فينا يا رب العالمين.

اللهم اختر لنا طريقًا يسعدنا، طريقا لا يشقي قلوبنا ولا يؤذي عيوننا، طريقا ترضاه لنا ثم تُرضينا به يارب.

اللهم ارزقنا فرحة لا تسعها الدنيا وَمَن عليها، وَعوِّضنا بما هو خيرٌ لنا..

اللهم إنَّا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، ما نسيناه منها وما لم ننساه.

اللهم ابعد عنا من يغتابنا، ومن يكرهنا، ومن يخون طيبتنا، ومن يستغلّ محبتنا، ومن أراد بنا بسوء رد كيده في نحره واشغله بنفسه وابعده عنا.

اللهم إنا نسألك عفوًا، ونسألك جبرا وإن كنا لا نستحق يا الله

أذكار الصباح اليوم الأحد دعاء الفجر

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر.

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك. اربع مرات

اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر.

أَصْبَـحْـنا عَلَى فِطْرَةِ الإسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2024

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا

إقرأ أيضا:

مع أطيب الأمنيات بالسعادة والتفاؤل.. رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك لعام 2024

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 فى السويس