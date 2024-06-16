الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الله أكبر لا اله الا الله.. تعرف على موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك

تكبيرات العيد
تكبيرات العيد

يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم الإثنين بأول أيام عيد الأضحى المبارك ويبحث الكثير من الناس عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موعد انتهاء عيد الأضحى المبارك لعام 2024/ 1445 والتي تبدأ من مغرب السبت وقفة عرفات.

 

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445.

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متى تتوقف تكبيرات عيد الأضحى المبارك:


وفي هذا السياق قد أجابت دار الإفتاء المصرية سابقا عن هذا السؤال، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك لعام 2024 /1445 قائلة: "يبدأ التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة 9 ذي الحجة وينتهي عصر آخر أيام التشريق 13 من ذي الحجة، وهو سنة وثابت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم، موضحة أن الله تعالى شرع  للمسلمين التكبير في العيدين عيد الفطر والأضحى، فرحًا من العبد على ما وفقه الله تعالى لأداء الطاعة.

 

وعن موعد بدء  التكبيرات أكدت الإفتاء أن  تكبيرات العيد لم يرد نص شرعي يحدد وقتها بالضبط فاختلف الفقهاء فى وقت تكبير العيد اختلافًا كبيرًا.

 

ويرجع السبب في ذلك كما أوردت الإفتاء- كما يقول ابن رشد أنه لم يرد نص شرعي في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة يحدد وقت هذا التكبير بما يرفع الخلاف، وإنما عرف المسلمون ذلك عن طريق عمل الصحابة، وقد اختلفوا فيه، فاختلف الناس من بعدهم". 

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أنواع التكبير في عيد الأضحى:


التكبير في عيد الأضحى نوعان مطلق ومقيد، أما التكبير المطلق فهو ما يكون قبل صلاة العيد، وأما التكبير المقيد فهو ما يكون عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، ولا يكون بعد صلاة النافلة إلا فى قول عند الشافعية.

 

 وقد اختلف الفقهاء فى مدة التكبير المقيد اختلافًا كبيرًا.

 

صيغة تكبيرات العيد:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

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