أول مشاركة غنائية بالسينما المصرية.. ماجد المهندس يقدم "لو زعلان" لفيلم جوازة توكسيك

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم جوازة توكسيك أغنية بعنوان "لو زعلان"، الأغنية الرسمية للفيلم العائلي الكوميدي بصوت المغني العراقي السعودي ماجد المهندس، في أول مشاركاته الغنائية في السينما المصرية والعربية، وذلك استعداداً لطرح الفيلم في جميع دور العرض المصرية والعربية في الثالث من يوليو القادم.

تُبشرنا الأغنية بقصة رومانسية تدور أحداثها في إطار كوميدي مشوّق في أجواء صيفية مبهجة، لا تخلو من لحظات درامية مؤثرة، يتخللها التوتر وسوء التفاهم.

والأغنية من كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.