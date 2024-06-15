ساحات مركز شباب الغربية تستعد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك (صور)

تستعد مراكز الشباب المنتشرة فى ربوع محافظة الغربية لاستقبال المصلين لأداء شعائر

صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي يبلغ عددها 157 مركز شباب وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأعلن المحاسب يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أنه تم التنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية، لاستعداد 157 مركز شباب بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتجهيزها لاستقبال المواطنين لأداء شعائر عيد الأضحى المبارك، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب بكافة القطاعات تستعد بتزيين المراكز احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بالعيد داخل المنشآت الشبابية.

وأكد وكيل الوزارة، على الدور الهام والحيوي لمراكز الشباب، في كافة المناسبات والأعياد، حيث أصبحت مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الشباب والرياضة والأوقاف، في فتح أبواب مراكز الشباب لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

فيما أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملة تهدف إلى تزيين شوارع وميادين المحافظة استعدادًا لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتم تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة في جميع الأحياء، وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال الاحتفالات، مؤكدًا انه تم أيضًا رفع جميع الإشغالات الموجودة في محيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة قامت بصيانة جميع أعمدة الإنارة بالشوارع ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على سلامة الأرواح، مؤكدًا أن هذه الحملة توضح التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة في المحافظة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويتم تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تجربة إيجابية للمواطنين والزوار خلال فترة الاحتفالات وللمساهمة في راحة وسلامة الجميع.

وأكد أن هذا الإجراء الجديد جزءًا من جهود مستمرة للحفاظ على نظافة الشوارع والطرق وتعزيز حركة المرور في المدينة، من المتوقع أن يستمر هذا العمل في المستقبل لضمان استمرارية النظام والنظافة في الغربية بشكل عام وطنطا بشكل خاص، موضحًا استمرار الحملات الرامية إلى رفع الإشغالات في المراكز الأخرى بالغربية في إطار جهود السلطات المحلية لتحسين البيئة العامة وضمان راحة المواطنين وسلامتهم، للمحافظة على النظام والنظافة في جميع أنحاء الغربية.

ساحات صلاة عيد الأضحي