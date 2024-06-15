السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأقل سعر تذكرة في مصر.. خريطة أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب

سينما الشعب
سينما الشعب

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، خريطة توزيع أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب؛ حيث تعرض الهيئة 4 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الأضحى في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها، في 18 محافظة، وهم: "ولاد رزق 3" و"أهل الكهف" و"عصابة المكس" و"اللعب مع العيال"؛ وبأقل سعر تذكرة في مصر  40 جنيها للتذكرة، وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءًا من 10 صباحًا، حتى 12 منتصف الليل.

أماكن عرض فيلم "أولاد رزق 3" في مواقع "سينما الشعب"

قد تكون صورة ‏‏‏١٠‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب سعر التذكرة 40 جنيها נוצ رزق 1រ الحاضية ROX Pa ولال رزق 3 قصر السينما بجاردن سيتي قصر روض الفرج مكتبة البحر الأعظم بالجيزة قصر ثقافة قنا قصر ثقافة دمنهور سينما هيبس بالوادي الجديد قصر ثقافة الزقازيق قصر ثقافة الأنفوشي سينما السادات قصر ثقافة القناطر قصر ثقافة أبو المطامير قصر ثقافة ديرب نجم 。 NERCUNY النهارده بأسعار زمان GarwesOrganiatbonelCubur.Plaes www.gocp.gov.eg 曲 مواعيد الحفلات من 10 صباحا إلى 12 منتصف الليل سعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها‏'‏‏

ويعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب ضمن أفلام عيد الأضحى في كل من: "قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبو المطامير، بيت ثقافة ديرب نجم".

أماكن عرض فيلم "أهل الكهف" فى مواقع "سينما الشعب"

ويعرض فيلم "أهل الكهف" ضمن أفلام عيد الأضحى في: "سينما قصر ثقافة روض الفرج، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة دمنهور، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الزقازيق".

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب سهدم الشعب سعر التذكرة 40 جنيها أهل الكيف مسرح 23 يوليو الوحلة اهلالك قصر ثقافة أسيوط المركز الثقافي بطنطا النهاروه بأسعار زمان CoenlOyartantenelCuhien.Pises www.gecp.gow.eg مواعيد الحفلات من 10 صباحا إلى 12 منتصف الليل سعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها‏'‏‏

أماكن عرض فيلم "عصابة المكس" فى مواقع "سينما الشعب"

 ويعرض فيلم "عصابة المكس" ضمن أفلام عيد الأضحى في: "سينما قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ببا".

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏تحتوي على النص '‏أفلام عيد الأضحى بسينما الشعب LEGAGY سيقه الشعب سعر التذكرة 40 جنيها عصاب الماكس قصر ثقافة شرم الشيخ عصابة المايس قصر ثقافة ببا النهاروه باسعار زمان CowalDayantafenelku/hunefhikes www.gecp.gow.eg مواعيد الحفلات من 10 صباحا إلى 12 منتصف الليل سعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها‏'‏‏

أماكن عرض فيلم "اللعب مع العيال" فى مواقع "سينما الشعب"

 ويعرض فيلم "اللعب مع العيال" ضمن أفلام عيد الأضحى في: "سينما المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش".

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

يذكر أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1922 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفى ضوء ذلك، أعلنت وزارة العمل بدء الإجازة من اليوم السبت الموافق 15 يونيو، حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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