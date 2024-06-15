أكرم توفيق ينتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام الركبة

انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن أكرم خضع لفحص طبي؛ للاطمئنان على حالته وتأكد جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح أن «توفيق» انتظم في جميع فقرات المران للمرة الأولى بعد الاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.

وغاب أكرم توفيق عن المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة أمس أمام فاركو؛ بسبب آلام الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته اليوم دون راحة؛ على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الفوز على فاركو أمس ٢-١ ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس بشكل أساسي؛ مرانًا استشفائيًا في الجيم تحت إشراف مارسيل كولر.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًا متنوعًا للاعبين استمر لمدة ٣٠ دقيقة.

وأدى اللاعبون مرانًا فنيًا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة بين ٣ فرق.

ورفض كولر منح اللاعبين راحة عقب الفوز على فاركو مساء أمس بهدفين مقابل هدف، حيث يستأنف الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم السبت بمران خفيف على ملعب التتش بالجزيرة خاصة بعد إخطاره بصيام اللاعبين اليوم.

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