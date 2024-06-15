السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: جهود "التموين" لتوفير احتياجات المواطنين فى العيد تحتاج لرقابة صارمة

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

هنأ النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والاستقرار وموفور من السعادة على الأمة العربية والإسلامية جمعاء.

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وطالب عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، وزارة التموين بضرورة ضبط الأسواق والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك على رأسها توفير اللحوم والأضاحي، من خلال زيادة الكميات المتاحة من اللحوم الطازجة والمجمدة والأضاحي بأسعار مخفضة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وشوادر وزارة التموين 

توافر السلع الأساسية

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة توافر السلع الأساسية مثل السكر، والزيت، والأرز، والدقيق، والبقوليات بأسعار مناسبة لضمان تلبية احتياجات الأسر خلال فترة العيد، والعمل على زيادة المعروض في الأسواق.

حملات الرقابة والتفتيش

واختتم النائب الصافي عبد العال بيانه قائلا: كل هذه الإجراءات لن تنجح بدون تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الاسواق السكر والارز

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