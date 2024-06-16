عمرها 130 عام.. الحاجة صرهودة الجزائرية حققت حلمها بتأدية مناسك الحج (فيديو)

معمرة جزائرية تبلغ من العمر 130 عام وتدعي صرهودة، كان حلم عمرها أن تؤدي مناسك الحج وتقبل الله حلمها وتمكنت من زيارة بيت الله الحرام، والتي تعتبر من أكبر حجاج هذا العام، ومن مواليد عام 1894.

وقدمت لها سلطات المملكة العربية السعودية فرحتها الكبيرة وأهدتها الحج في هذا الموسم الحالي بها وعبرت صرهودة بصور علي مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدة أنها كانت تحلم بها طوال عمرها.

وظهرت صرهودة من خلال فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي تدعي للملكة العربية السعودية ولبلادها بعد أن استجابة الله لها وحصلت علي حلم عمرها.