"عيد الأضحى" لـ محمود سعيد.. قصة لوحة بيعت بأعلى سعر حول العالم

تجسدت أجواء عيد الأضحى فى العديد من الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها لفنانين مستشرقين كُثر؛ ولكن من بين الأعمال الفنية التي رسمت للفنان المصرى العالمى محمود سعيد عن عيد الأضحى قدرت قيمها مؤخرًا فى مزاد كريستيز بدبي بين 20 ألف إلي 25 ألف دولار أمريكي لتكون هى الأغلى حول العالم.

لوحة عيد الأضحى لمحمود سعيد.. متى رُسمت ؟

رسم الفنان المصرى العالمى محمود سعيد لوحة عيد الأضحى عام 1917، ورسم فيها احتشاد الكبار والصغار في الشارع، والطفل ممسكًا بالخروف ليلعب به حتى يُعطيه للجزار الذي سيقوم بذبحه.

لوحة عيد الأضحى لمحمود سعيد

أشهر لوحاته

من أشهر أعماله ولوحاته: الدراويش، الشادوف، المدينة، بنات بحري، بائع العرقسوس، بنت البلد، الشحاذ، ذات الرداء الأزرق، ذات الجدائل الذهبية، الخريف، عيد الأضحى، ولوحة افتتاح قناة السويس التي تصور وتسجل الحدث التاريخي لافتتاح قناة السويس في عهد إسماعيل. كذلك قام برسم أشخاص من أفراد عائلته واصدقائه فهناك صورة خالدة للملكة فريدة، وهي في مراحل عمرها الأولى.

أغلى لوحة لرسام من الشرق الأوسط

لمحمود سعيد لوحات حققت مبيعات كبيرة حول العالم؛ منها لوحته “الدراويش” والتي بيعت في أبريل 2010 عن طريق صالة مزادات كريستيز العالمية بمبلغ 2.434 مليون دولار وفي وقت بيعها سجلت كأغلى لوحة رسمها فنان من الشرق الأوسط في العصر الحديث ورسمت هذه اللوحة في 1935.

نبذة عن عالم محمود سعيد

درس "سعيد" الفن التشكيلي في مجال التصوير بأكاديمية الجراند شومير في العاصمة الفرنسية باريس لمدة عام أثناء فترة دراسته للقانون وقتها، وبعد انتهائه من الدراسة، التحق من جديد بأكاديمية جوليان للفنون بالعاصمة الفرنسية باريس، وذاع صيته وانتشر فى جميع أنحاء أوروبا، وفخرت به مصر كثيرًا حتى تمكن من تمثيلها فى المعارض المهمة حول العالم مثل بينالى فينيسيا الدولى فى عدة دورات له، بالإضافة إلى تمثيل مصر أيضًا فى الجناح المصرى بمعرض باريس الدولى وهو فى الأربعين من عمره، وفارق الحياة وهو في السابعة والستين من عمره.