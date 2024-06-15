السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يحذر من الشعور بالعطش لهذه الأسباب

مجدي بدران
مجدي بدران

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من الشعور بالعطش، قائلًا: "الشعور بالعطش يعني أن الإنسان فقد ماء من جسده مما يعرضه للدخول في مرحلة الجفاف". 

وأضاف مجدي بدران خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الجفاف الناتج عن فقدان المياه والسوائل يتسبب في الشعور بالصداع والعصبية وتغيير المزاج ويتسبب في إحداث تعب ويغير من طبيعة نوم الإنسان ليلًا كما أنه يغير من مناعته، ويتسبب في إحداث الكثير من المشاكل، معقبًا: "لا تجعل لسانك جافًا". 

وتابع: "لا تقول أنا عطشان، أنت غلطان إذا عرضت نفسك للعطش، من يعطش يعني أنه فقد لتر من مياه جسده وهذا شيء خطأ يجب أن تتجنب الوصول إليه، وبالتالي يجب المداومة على شرب المياه باستمرار خاصة ليلًا، لأن هناك الكثير من الناس تعرق ليلًا، وفي مرحلة النوم العميق تسبب العرق الكثير".

أسباب العطش شرب المياه الجفاف برنامج الحياة اليوم

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