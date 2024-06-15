السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

هنأ النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعود هذه المناسبة الطيبة على الأمة العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والدفع بكافة سبل التنمية المستدامة والازدهار المرجو.

وأكد القماطي، في بيان صحفي له اليوم، أن عيد الأضحى اليوم يأتي في ظل مرور المنطقة العربية باضطرابات شديدة الخطورة والتأثير السلبي على الأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لن تقوى بدون اتحاد ملوك ورؤساء المنطقة العربية والتأكيد معا على رفض أي محاولات يحاول الكيان الصهويني فرضها بقوة السلاح والدم وجرائم الحرب.

ولفت النائب عمرو القماطي، إلى أن الدولة المصرية ستظل تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم ونصرة القضية الفلسطينية والاستماتة على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وضمان استدامة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى النائب عمرو القماطي الشعب المصري مجلس الشيوخ

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