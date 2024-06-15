هاجر أحمد لـ"الدستور": تجربة أتشرف بها وسعيدة بإنتاج عمل ضخم مثل أهل الكهف

أعربت الفنانة هاجر أحمد عن سعادتها البالغة لمشاركتها في فيلم ضخم مثل “أهل الكهف”، مشيرة إلى أنها فخورة بتلك التجربة التي أضافت لها الكثير وتتمنى تكرار إنتاج أعمال مهمة وضخمة مثل هذا العمل، مؤكدة أنها استمتعت بالعمل مع المخرج عمرو عرفة والمؤلف أيمن بهجت قمر.

وقالت "هاجر" لـ"الدستور" إنها تجسد دور قديسة تدعى "روز" وهي فتاة من ضمن الذين آمنوا مع الفرسان، مؤكدة أنها تشرفت بالعمل في هذا الفيلم، وأنها تظهر بشكل جديد ومختلف خلاله، متمنية أن الفيلم ينال إعجاب الجمهور لأنه يستحق المشاهدة خاصة وأنهم بذلوا مجهود كبير في صناعته وإخراجه بهذا الشكل.

وعن رأيها في تحويل الرواية لعمل سينمائي، قالت إن هناك روايات عديدة تم تجسيدها في السينما وحققت نجاحات كبيرة، ولكن تلك الرواية تشعر باختلاف معها بسبب أنها مذكورة في القرآن الكريم وواقعية والجميع يحبها، وتعتبر مثل إلهام لكل من يشاهدها في السينما أو يقرأها، مؤكدة أن الجمهور سيستمتع بمشاهدة الفيلم.

أما عن الصعوبات التي واجهتها، قالت هاجر أحمد إن الفيلم صعب بشكل عام، وكل مشاهده صعبة، لافتة أنهم بذلوا جهد كبير ووقت طويل لخروج العمل في أفضل صورة، بالإضافة إلى أنهم صوروا المشاهد في أماكن تصوير عديدة ومختلفة، سواء في دولة المغرب أو تركيا وغيرهم، موضحة أن أصعب المشاهد كانت "الكهف" لأنه أسفل الأرض بما يقرب لـ3 كيلو، مما أثار ذعرهم بعض الشيء، لافتة أنها تحب رواية أهل الكهف من الأساس.