السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة السعيد: نتنياهو يريد مواصلة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم أي قوانين صادرة من مؤسسات دولية، وبالتالي فالعالم أجمع أن إسرائيل هي من تعرقل أي وسيلة للتهدئة في القطاع.

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة لفقرة "الحرب على غزة"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أننا لا نري أي ضغط أمريكي تجه إسرائيل لوقف الحرب، بل تعطي الضوء الأخضر للكيان المحتل، لتنفيذ جرائمه على الشعب الفلسطيني.

ونوه أن بنيامين نتنياهو، أنه يريد مواصلة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ويضع كل العقبات والعراقيل لفشل أي صفقات ومفاوضات لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح مكشوفًا للعالم أجمع، كما أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل سواء على المستوى السياسي أو المادي، وهذا أمر غريب.

أسامة السعيد الشعب الفلسطيني حرب الإبادة جريدة الاخبار حكومة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

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