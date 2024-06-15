السبت 15 يونيو 2024
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موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

جريدة الدستور

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال عن موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، حيث تمتد الإجازة لمدة 9 أيام متصلة كأكبر عطلة للقطاع المصرفي.

موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

في هذا التقرير يرصد الدستور كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر بدءًا من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024 التالي عليه، وذلك بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، كأكبر إجازة ممتدة بعدد 9 أيام متصلة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى الأقصر

إجازة البنوك في عيد الأضحى 2024 ورسائل للتهنئة

موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

من المقرر أن يُستأنف العمل بجميع البنوك المصرية صباح الأحد 23 يونيو 2024، بعد  انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

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