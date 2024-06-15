مجدي بدران يقدم مجموعة من النصائح لتجنب التعب بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح لتجنب التعب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قائلًا: "إن ما يحدث من تغيرات مناخية لن تجعلنا نهرب من الكوكب، بل سنعيش فيه ونتكيف، والحيوانات تتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف مجدي بدران خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن مرضى الربو هم أكثر الناس تأثرًا بالاحترار العالمي، كما أن الأطفال الصغار والرضع، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض الغير مستقرة يجب أن يمكثون في منازلهم خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، معقبًا: "لا تخرجوا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، وعندما تريدون الخروج أجلوها حتى المغرب".

وتابع: "إذا خرجتم من المنازل عليكم ارتداء ملابس بيضاء واسعة المسام وقطنية وفضفاضة، لا ترتدوا الجوارب السوداء بل ارتدوا الجوارب البيضاء، وارتدوا نظارة شمسية كبيرة، وابحثوا دائمًا عن الظل، واصطحبوا معكم الشمسية، بحيث تقللون التعرض لأشعة الشمس".

وأردف: "إياكم السير في الشوارع بدون زجاجة المياه، لأن كثرة العرق يتسبب في فقدان المياه من الجسم مما قد يعرض الشخص للجفاف الذي يؤدي إلى الصداع والعصبية وسوء المزاج".