السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي فلسطيني يعلق على شروط حماس الأخيرة: "تُبقي على المفاوضات مستمرة"

الدكتور ماهر صافي
الدكتور ماهر صافي

‎علق الدكتور ماهر صافي الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، على الشروط الأخيرة التي أعلنت عنها حركة حماس لإبرام اتفاق مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال صافي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حركة حماس أكدت أنها مستعدة للمشاركة مع الوسطاء في مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ الإجراءات التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتبادل المحتجزين وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطق إقامتهم، ورفض أي تغيير أو تقليص ديموغرافي في مساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة إلى سكان القطاع.

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وأضاف صافي أن حركة حماس أعربت عن رضاها عن الإطار العام للاتفاق، لكنها قلقة من عدم تطبيق إسرائيل للتعديلات التي طلبها القسام والتي تتضمن ضمانات بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وأوضح صافي أن رد حماس على المقترح الذي نقله الوسطاء بدا أقل من قبول صريح، لكنه أبقى على المفاوضات مستمرة.

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وأكد صافي أن مصر وقطر اللذان يعتبران وسيطا بارزا بالإضافة للولايات المتحدة، أنهم يدرسون المقترح.

يجدر الإشارة إلي أن الأوضاع الإنسانية ومعاناة المواطنين في قطاع غزة تتفاقم وتزداد يومًا بعد يوم، نتيجة استمرار قوات الاحتلال بإغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وحرمان آلاف المرضى والمصابين من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى ٣٧٢٩٦ شهيدًا


وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 37296 شهيدًا، و85197 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

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