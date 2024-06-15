طارق البرديسى: الأعمال الدرامية التى تقوم بها إسرائيل فى غزة لا يمكن تجاوزها

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن هذه الأعمال الدرامية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة لا يمكن تجاوزها على الإطلاق، حيث تخالف هذه الأعمال المعايير الدولية والإنسانية.

جرائم الاحتلال

وأكد الدكتور طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تتمسك بالسياق الحضاري والأعراف الدولية، وبالتالي مصر مازالت مستمرة في مخاطبة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

العيد بالأراضي المحتلة



وأشار إلى أن مايقرب من 140 دولة مستمرة في إعلان دعمها وتأييدها لدولة فلسطين، وبالتالي الكيان الصهيوني يتراجع عالميا بشكل كبير.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ253، عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة بحق أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.