السبت 15 يونيو 2024
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ليلة عيد الأضحى.. الزحام يسيطر على شوارع الغربية (صور)

زحام في شوارع الغربية
زحام في شوارع الغربية تزامنًا مع العيد

تعاني شوارع بعض المدن والمراكز في محافظة الغربية، من ازدحام مروري شديد، حيث بدت بعض الشوارع شبه مشلولة تمامًا نتيجة تكدس السيارات في الشوارع الرئيسية.

لم يكن الأمر مختلفًا في مدينة زفتى، والتي تُعتبر واحدة من أقدم مدن المحافظة، حيث شهدت شوارعها فوضى مرورية واضحة بمناسبة ليلة العيد، حيث تسبب التواجد الكثيف للمركبات خاصة التوك توك في إحداث شلل مروري واضح، خاصة في الشوارع الرئيسية مثل شارع البحر وشارع الجيش.

وتسببت مركبات التوكتوك والسيارات المتوقفة بشكل غير قانوني إلى جانب خروج المحلات التجارية بمعروضات وبضائع إلى منتصف الشارع، في زحام كبير مما أدى إلى حدوث فوضى مرورية كبيرة، تأثرت الشوارع بشكل كبير بسبب هذه الاحتشادات غير المنظمة والتي تسببت في تعطيل حركة المرور بشكل كبير.

وفيما يتعلق بالمعديات المؤدية لمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، فقد شهدت نفس المشكلة، حيث كانت الشوارع مكتظة بالسيارات والمركبات بسبب زحام المرور، كما تأثرت حركة المرور في ميدان مجلس مدينة زفتى ومستشفى زفتى العام بشكل كبير أيضًا.

وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة، أكد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مدينة زفتى، أنه قد كلف عددًا من اللجان بمراقبة المرور في المدينة وحفظ النظام، بالإضافة إلى فرض غرامات على المخالفين، ومصادرت المعروضات يهدف ذلك إلى تحسين الحركة المرورية وتقليل الزحام الشديد على الشوارع الرئيسية.

وأكد فايد، أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية للتعامل مع مشكلة الزحام المروري، ويجب أن يلتزم أصحاب المحلات بقوانين الأشغال، والسائقون بالقوانين المرورية وأن يكونوا منضبطين ومسؤولين في تصرفاتهم على الطرقات.

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محافظة الغربية ازدحام مروري شديد الشوارع الرئيسية فوضى مرورية واضحة إحداث شلل مروري واضح الشوارع الرئيسية مثل شارع البحر وشارع الجيش

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