الأحد 16 يونيو 2024
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شعبة المخابز: إنتاج 300 مليون رغيف خبز يوميا خلال إجازة عيد الأضحى

المخابز
المخابز

كشف عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن انتظام عملية إنتاج الخبز البلدي المدعم وسير عمل المخابز  خلال إجازة عيد الاضحي المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز تعمل بطاقتها خلال أيام العيد لتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأكد رئيس شعبة المخابز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عدد المخابز البلدية والتي تقارب ٣١ ألف مخبز  تعمل بكامل طاقتها، وتقوم بتلبية احتياجات المصريين من رغيف الخبز، وتوفر نحو  300 مليون رغيف خبز يوميًا.

وأشار رئيس شعبة المخابز،  إلى أن الوردية الصباحية تبدأ من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا،  وتمت إضافة وردية مسائية تبدأ من الثانية عشرة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا  في بعض المناطق  لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك آلاف المخابز السياحي والطباقي، تعمل حتى الساعات المتأخرة من الليل حسب كل منطقة والتي توفر أيضًا حصة من العيش للمستهلكين.

وأشاد رئيس الشعبة بدور الدولة في الحفاظ على دعم رغيف الخبز ودعم المواطن محدودي الدخل، موضحًا أن ١٠٠ مليون مواطن يستفيدون من هذه المنظومة الحالية، مثمنًا دور القيادة السياسية في زيادة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، منها الحفاظ على رغيف الخبز.

وقال إن الدولة تدعم منظومة إنتاج رغيف الخبز  بنحو ١٣٠ مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وبحسب الاحصائيات يتم إنتاج ١٠٠ مليار رغيف عيش بلدي سنويًا. 

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