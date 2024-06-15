سياسي فلسطيني: إسرائيل تهدف إلى تفريغ أرضنا من الوجود البشري

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن هذا العيد يشهد مجازر مكثفة على الشعب الفلسطيني على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد ماهر صافي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أنه تم تدمير ٩٠٪ من البنية التحتية الخدمية في فلسطين على أيدي الكيان الصهيوني.

وأضاف في حديثه، أنه حتى الآن تم وقوع مايقرب من ٣٧ ألف شهيد في فلسطين، هذا إضافة إلى وجود آلاف المواطنين حتى الآن تحت الأنقاض.

وأشار إلى، أن إسرائيل تهدف إلى تفريغ أرض فلسطين ولا تفرق بين النساء والأطفال والشباب.

وتابع:" الجيش الصهيوني يهدف في هذه الحرب إلى إبادة جماعية في فلسطين لإنهاء هذه القضية للأبد".

الصحة الفلسطينية

وكانت قد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية بأن تلك المجازر راح ضحيتها ٣٠ شهيدًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى ٩٥ آخرين، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي إلى 37296 شهيدًا، كما بلغ عدد المصابين 85197 مصابًا.