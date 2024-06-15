أسامة قابيل من صعيد عرفات: اللهم اجعل العيد علينا كله خير

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن في هذا اليوم، يوم عرفة يتجلى الله على عباده ويباهى أهل السماء بأهل الأرض، ويقول لهم هؤلاء عبادي جاؤني شعثا غبرا يرجون رحمتي، وأشهدكم أني غفرت لهم".

وأضاف الدكتور أسامة قابيل خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الحجيج ينفرون إلى المزدلفة، وسوف يصلي ضيوف الرحمن المغرب والعشاء جمع تأخير.

وتابع: "الحج شعيرة محكومة على الأمة مرة واحدة، وتحدث الله عنها في سورة كاملة وهي سورة الحج ويقول تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ)

وأردف: "جئناك يا ربنا تأبين معين ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وندعوك يا ربنا في ليلة العيد أن تدخل علينا الفرح والسرور".