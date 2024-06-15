توافد كبير على مدينة العلمين الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى وموسم الصيف

قالت دكتورة هبه زهران مستشار التنمية والإدارة السياحية والفندقية، إن هناك تغير ملموس بالخريطة السياحية بسب التغير المناخي واختلافات درجات الحرارة، والذي تسببت في تغير نسب التدفق السياحي بين الجنسيات والأسواق المختلفة الوافدة إلى مصر فانتقل السائحين من مدن الأقصر وأسوان إلى الإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى مطروح للهروب من ارتفاع درجة الحرارة بهم، موضحة أن الحجوزات تشير إلى أن مدينة العلمين الجديدة سوف تستقبل أعداد كبيرة جدا من دول الخليج ويأتي على رأسهم السعودية والكويت والإمارات و قطر في فترة إجازات العيد الأضحى المبارك وتستمر حتى نهاية موسم الصيف.

السوق الألماني يتقدم الجنسيات الوافدة على الغردقة

وأضافت هبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المصريين والزوار من الجنسيات العربية وعلى رأسهم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت يمثلون النسبة الأكبر من الوافدين على مدينة شرم الشيخ والساحل الشمالي والإسكندرية والعين السخنة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبالنسبة للغردقة فأيضا النسبة الأعلى لصالح المصرين والعرب وبعدهم يأتي السوق الألماني فقد أصبح في المرتبة الأولى بالنسبة للأوروبيين ويأتي بعدهم السوق الإنجليزي ثم الروسي وباقي الجنسيات المختلفة، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة الإشغالات لفنادق شرم الشيخ 80%؜ في العيد الأضحى والغردقة 85%؜ والساحل الشمالي والإسكندرية والعين السخنة ستتجاوز نسبة الـ95%.

وأوضحت هبة أن هناك طلب مرتفع على منطقة الساحل الشمالي ولكن المعروض أقل من الطلب ولهذا لابد من مضاعفة أعداد الغرف السياحية والشقق الفندقية بمنطقة الساحل الشمالي لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين في المستقبل حيث أنها تستطيع حصد أعداد كبيرة من السائحين وحدها، وقد بدأت منتجعات وفندق جديدة تفتح أبوابها هذا العام في الساحل ولكن مازالنا بحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الفندقية التي ستشغل العديد من العمالة وتنتعش العديد من الصناعات الأخرى.