السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتورتة وكاب.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 32

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، صورة وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ32.

وظهر محمد صلاح مرتديًا «كاب» وأمامه تورتة خلال احتفاله بذكرى ميلاده الـ32.

خلال الرحلة الاحترافية لـ"مو" شهدت قيمته التسويقية تطورًا كبيرًا بعد مشوار كروي حافل بالألقاب والإنجازات على المستويين الفردي والجماعي، فقد بدأت بـ25 ألف يورو مع المقاولون العرب عام 2010 إلى أن وصلت لأكثر من 65 مليون يورو حاليًا ليصبح من أغلى لاعبي العالم.

وحصل صلاح على جوائز كبرى عديدة مع ليفربول، واستطاع أن يثبت نفسه في أوروبا وتغنت به الصحف العالمية، فقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

وحصل صلاح على العديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته، منها أفضل لاعب صاعد في إفريقيا والفتى الذهبي من الاتحاد العربي وأفضل لاعب عربي في العام، وحصل على التشكيل المثالي من الاتحاد الافريقي 3 مرات والتشكيل المثالي في كأس أمم إفريقيا عام 2017 وعام 2021 وأفضل لاعب إفريقي مرتين متتاليتين وأفضل لاعب في إنجلترا، وحصل على الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي 3 مرات، وأفضل لاعب وأفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي وجائزة جمهور ليفربول لأفضل لاعب مرتين.

وأصبح صلاح صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي منتخب مصر برصيد 56 هدفًا ويسبق النجم الأسطوري حسام حسن المدير الفني الحالي للمنتخب برصيد 68 هدفًا.

 

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