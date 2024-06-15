سياسي فلسطيني: إسرائيل تعتقد أنها حققت 80% من أهدافها فى غزة

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن هذا العيد ليس الأول أو الأخير الذي يأتي في ظل حرب قاسية يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد الدكتور عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن تنتقل إسرائيل إلى المرحلة الثالثة طالما أنه لم يكن هناك صفقة واضحة للكيان الصهيوني، وبالتالي إسرائيل ستلجأ إلى استخدام القوة الإنسانية على الشعب الفلسطيني من خلال منع الطعام ومياه الشرب عن الوصول لهم من أجل تحقيق أهدافها.



الأهداف الصهيونية

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تعتقد أنها قطعت أكثر من ٨٠٪ من أهدافها في هذه الحرب، حيث ترفض إسرائيل تفعيل مبدأ حل الدولتين، وبالتالي حكومة نتنياهو تسعى إلى تغيير الوضع الديمغرافي الفلسطيني لصالح إسرائيل.

وكانت قد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية بأن تلك المجازر راح ضحيتها ٣٠ شهيدًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى ٩٥ آخرين، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي إلى 37296 شهيدًا، كما بلغ عدد المصابين 85197 مصابًا.