السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيارات أجرة مجانا لنقل المواطنين إلى ساحات صلاة العيد في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تخصيص وسائل نقل مجانية لنقل المواطنين من الأحياء الخاصة بهم إلى ساحات صلاة العيد بمدينة الخارجة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 10 أماكن لنقل المواطنين منها إلى ساحات صلاة العيد مجانا.

كما وجه الزملوط، بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام المواقف بالمحافظة لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والدفع بسيارات أجرة في الأماكن التي تعاني من نقص سيارات الأجرة.

كما كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب وفتحها بالمجان وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

 

 

ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد منذ قليل مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالمدن الخمس والتى ستشهد تفاوت في مواعيد الصلاة نظرا لاتساع مساحة المحافظة وبعد المسافات.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن أولى المدن التى ستقام بها صلاة العيد هى مدينة بلاط في تمام الساعة 6.26 صباحا، يليها مركز الداخلة 6.30 صباحا، يليه مدينة الخارجة 6.33 صباحا، ثم مركز باريس 6.35،، ثم مركز الفرافرة وهو اخر المراكز والذي سيتم اقامة صلاة عيد الاضحى في الساعه 6.38.

صرح محافظ الوادي الجديد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش 10 ساحات كبرى و202 مسجد لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة لآداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. 

على جانب اخر علن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

 

محافظ الوادي الجديد تخصيص وسائل نقل مجانية لنقل المواطنين من الاحياء الخاصة بهم الى ساحات صلاة العيد ساحات صلاة العيد سيارات أجرة

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