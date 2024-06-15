قبل ساعات من عيد الأضحى.. زحام واحتفالات بمحال الجزارة (صور)

ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك والذي يهل علينا غدا الأحد الموافق ١٦ يونيو، وعلى مدار الأيام الماضية وقبل ساعات من بداية عيد الأضحى يقبل المواطنون على محال الجزارة لشراء كميات من اللحوم الحمراء والتي تعتبر الوجبة الأساسية خلال عيد الأضحى المبارك.

إقبال على محال الجزارة

وشهدت محال الجزارة بمختلف المناطق بمحافظة الجيزة، زحاما شديدا من قبل المواطنين على مدار اليوم وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أنها لم تمنع المواطنين من التوافد على محلات الجزارة بأعداد كبيرة.

احتفالات محال الجزارة

وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى واستمرار توافد المواطنين على محال الجزارة، حرص العديد من من الجزارين على تزيين محالهم بالأنوار وافتراش الشوارع بالزينة والأقمشة الملونة التي حاوطت المحال والشوارع بالإضافة إلى تشغيل مكبرات الصوت بأغان احتفالية وتكبيرات العيد.

أسعار اللحوم قبل العيد

وتشهد أسعار اللحوم الحمراء بمحال الجزارة منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة استقرارا تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تراوح سعر اللحوم الكندوز من 380 لـ420 جنيها، اللحوم الكبيرة يتراوح سعرها ما بين 340 لـ360 جنيها للكيلو الواحد، اللحم المفروم 340 جنيها للكيلو الواحد، الكبدة يترواح سعرها ما بين 380 لـ 400 جنيه للكيلو الواحد، اللحم الشرائح 360 لـ380 جنيها، السجق البلدي 250 جنيها للكيلو الواحد.

موعد إجازة عيد الأضحى

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 والذي يعتبر يوم الوقفة، هو موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

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