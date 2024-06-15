السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "القاهرة الإخبارية": رفح الفلسطينية تتعرض لقصف عنيف شمالا وغربا

جريدة الدستور

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه مازالت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على المناطق المختلفة في غزة، فالوضع الميداني يزداد سوء، خاصة بعد مقتل 8 جنود إسرائيليين.

وأشار "جبر" إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت منزلا بخان يونس، مما أدى إلى تدميره بشكل كبير، كذلك الحال في مدينة رفح حيث لا يزال القصف الإسرائيلي للمنازل مستمر في وسط مدينة رفح بالقرب من مسجد ودوار العودة.

ونوه بأن المنازل التي قٌصفت احترقت بشكل كبير جراء القذائف الاسرائيلية والقصف المستمر، ولازالت المناطق الشرقية من مدينة رفح تتعرض إلى قصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية التي لا تتوقف.

وأضاف أن المناطق الغربية ما زالت تشهد أيضا إطلاق نار كثيفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في تلك المنطقة والتي وصلت إلى حدود شاطئ بحر مدينة رفح، كذلك الزوارق الحربية الإسرائيلية عن إطلاق نيرانها وقذائفها بشكل مباشر باتجاه الشريط الساحلي لقطاع غزة مدينة رفح تشهد كثافة من هذه النيران باتجاه شواطئها بالإضافة إلى المناطق الغربية لمدينة دير البلح في المحافظة الوسطى.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية بشير جبر جنود إسرائيليين

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