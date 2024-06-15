يورو 2024.. إسبانيا تستهل مشوارها بالفوز على كرواتيا بثلاثية

استهل منتخب إسبانيا مشواره في يورو 2024 بالفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح مباريات الفريقين، ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

سجل ثلاثية إسبانيا كلًا من ألفارو موراتا في الدقيقة 29 وفابيان رويز في الدقيقة 32 وداني كارفخال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وحصد منتخب إسبانيا أول 3 نقاط في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا إيطاليا وألبانيا.

أحداث الشوط الأول

بيدري تبادل تمرير الكرة مع رودري على حدود منطقة الجزاء ولكن وصلت الكرة للحارس ليفاكوفيتش.

في الدقيقة السادسة، كارفخال أرسل تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

لامين يامال توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ولكن طالت الكرة منه لخارج الملعب.

جاء الهدف الأول لصالح إسبانيا في الدقيقة 29 بعدما أرسل فابيان رويز تمريرة بينية من منتصف الملعب انفرد على أثرها موراتا بالحارس ثم سدد موراتا الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 30 كوفاسيتش سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن في منتصف المرمى أمسك بها أوناي سيمون.

وفي الدقيقة 32 جاء الهدف الثاني بعدما استلم فابيان رويز الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب ثم سدد الكرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

بروزوفيتش سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها أوناي سيمون ثم تابعها لوفرو ماير بتسديدة مرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 36 نيكو ويليامز ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها روبين لي نورماند برأسية مرت لخارج الملعب.

يوشكو جفارديول سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول جاء الهدف الثالث عن طريق داني كارفخال الذي حوّل عرضية يامال الرائعة إلى تسديدة في الشباك.

أحداث الشوط الثاني

توقف المباراة بسبب إصابة كارباخال ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

في الدقيقة 52 لامين جمال سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ولكن تألق الحارس ليفاكوفيتش وتصدى لها.

في الدقيقة 55 يوسيب ستانشيتش سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وهو خالي من الرقابة ولكن تصدى لها مارك كوكوريا قبل دخولها للمرمى.

في الدقيقة 78 ركلة جزاء لصالح كرواتيا بعد عرقلة برونو بيتكوفيتش من اللاعب رودري هيرنانديز داخل منطقة الجزاء.

وحصل رودري على بطاقة صفراء بعد عرقلته مهاجم كرواتيا.

وأهدر بيتكوفيتش ركلة الجزاء بعدما سددها على يمين الحارس أوناي سيمون وتصدى لها الأخير.

ورغم تسجيل بيتكوفيتش هدفًا بعدما ارتدت الكرة له مجددصا لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.