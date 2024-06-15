السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عائلات المحتجزين الإسرائيليين فى غزة يطالبون بإنهاء الحرب

تل أبيب
تل أبيب

طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، بإنهاء الحرب ضمن صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تعيد جميع أبنائهم.

وقال ذوو الأسرى، من أمام مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب: نطالب بالالتزام بإنهاء الحرب ضمن صفقة تعيد الجميع.

وأضافت العائلات: استمرار الحرب يؤدي إلى خسائر في الأرواح بين المحتجزين والجنود، مؤكدين: أبناؤنا بالفعل قتلوا وتركتهم حكومة غير مسؤولة، لكن هناك محتجزين أحياء يمكن إنقاذهم.

كما طالبوا الإسرائيليين بالمشاركة بالمظاهرات المتوقع تنظيمها مساء السبت، بعدة مدن، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل.

المحتجزين الإسرائيليين غزة قطاع غزة الفصائل الفلسطينية تل أبيب

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