السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

أمين الفتوى بالإفتاء يوضح فضل يوم عرفة: الدعاء فيه محل القبول من الله

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هذا اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، ونهار عرفة هو خير نهار في السنة، كما أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، والدعاء فيه محل القبول من الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: "خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن يوم عرفة بالنسبة للحجاج هو ركن الحج الأعظم، أي أنه أكبر ركن وأهم ركن من أركان الحج، هو الوقوف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "الحج عرفة".

الإفتاء المصرية يوم عرفة فضل يوم عرفة الدكتور خالد عمران دعاء عرفة

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