الزراعة: متبقيات المبيدات (QCAP) يستقبل ويصدر أكثر من 1500 عينة وشهادة في يوم وقفة عيد الاضحى

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) بأنه نظرًا لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلي فإن المعمل تابع أداء مهامه لاستلام العينات وإصدار شهادات بنتائج التحاليل المختلفة خلال اليوم الأول لإجازة عيد الأضحى المبارك حيث قام المعمل باستقبال وفحص ما يزيد عن 700 عينة.

وتم إصدار أكثر من 800 شهادة منهم ما يزيد عن 1000 عينة ممثلة عن الشحنات الصادرة والواردة حيث استقبل المعمل عينات من الموالح والعنب والفراولة المجمدة واللحوم ومنتجات الألبان المختلفة والأعشاب الطبية والعطرية وتمثل هذه العينات أهم الحاصلات والمنتجات خلال هذا الوقت في الصادرات والواردات، يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإستعدادات خلال العطلات الرسمية لعيد الأضحى وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل خلال اجازة العيد.

وأكدت عبد اللاه أن المعمل مستمر في القيام بأداء مهامه طوال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء هذه الأجازات.

وفي ذات الإطار أشارت عبد اللاه أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كافة المهام المكلفة بها طوال الإجازات الرسمية حيث يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص كافة العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها ويقوم هذا القسم بفحص أكثر من 540 متبقى مبيد باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية والإستقبال وخدمة العملاء والشئون المالية والإدارية.

والجدير بالذكر أن المعمل يقوم بتحليل أكثر من 680 ملوثا بمختلف الأقسام ويعتبر كيوكاب هو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية من الإتحاد الأوروبي في الأيزو 17025 منذ أكثر من 28 عاما.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير واستكمالًا لدور المعمل المهم في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.