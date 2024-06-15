السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته اليوم دون راحة؛ على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على فاركو أمس ٢-١ ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس بشكل أساسي؛ مرانًا استشفائيًا في الجيم تحت إشراف مارسيل كولر. 
وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًا متنوعًا للاعبين استمر لمدة ٣٠ دقيقة.

وأدى اللاعبون مرانًا فنيًا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة بين ٣ فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.

ورفض كولر منح اللاعبين راحة عقب الفوز علي فاركو مساء أمس بهدفين مقابل هدف، حيث يستأنف الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم السبت بمران خفيف على ملعب التتش بالجزيرة خاصة بعد إخطاره بصيام اللاعبين اليوم.

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كولر يؤكد اتباع سياسة التدوير في المباريات المقبلة

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر علي هامش المؤتمر الصحفي: واجهنا صعوبة أمام فاركو بسبب غياب 18 لاعبًا عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية. 

وأضاف المدير الفني: اللاعبون الدوليون لم يحصلوا على راحة والأهلي لديه رقم كبير من اللاعبين كانوا متواجدين في المنتخب الوطني، ومن الطبيعي أن يتأثر الفريق في مباراة فاركو. 

وأوضح كولر أن الأهلي يخوض مباريات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة في الفترة المقبلة، وعقب ثلاثة أيام سوف يعود الفريق من جديد إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد، ولهذا سوف أطالب اللاعبين بالاستشفاء الجيد للمباراة، كما أكد اتباع سياسة التدوير في المباريات المقبلة. 

وأشار كولر إلى أن إهدار الفرص لا يقتصر على لاعب معين، وأن الجماهير تترقب تسجيل كل فرصة، ولكن كرة القدم يوجد بها إهدار الفرص ولا يلام لاعب معين، لافتًا إلى أنه يسعى مع اللاعبين إلى استغلال الفرص والتسجيل في المباريات.

وشدد كولر على أنه يتبع سياسة التدوير في أي مركز باستثناء حراسة المرمى، مؤكدًا أن محمد الشناوي كابتن الفريق والحارس الأول للمنتخب، وأن مصطفى شوبير هو المستقبل وقدم موسمًا خرافيًّا.

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