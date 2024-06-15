العدوان على غزة.. الاحتلال يواصل الانتهاكات والمقاومة تكبد إسرائيل خسائر فى الأرواح

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده وضباطه جراء تفجير ناقلة جند في رفح جنوبي القطاع، في اليوم الـ253 من العدوان على قطاع غزة، بعدما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن أنها نفذت عملية مركبة في منطقة الحي السعودي غرب المدينة.

المقاومة تواصل اصطياد قوات الاحتلال

وأفادت تقديرات أمنية إسرائيلية بأن العملية العسكرية في رفح قد تنتهي بعد أسبوعين، فيما كثفت قوات الاحتلال قصفها على المدينة، كما شنت غارات على منازل في حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

ووجه أبوعبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام رسالة للأمة بمناسبة يوم عرفة، قال فيها: في حين يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين نيابة عن أمة الإسلام.

وأضاف أن طوفان الأقصى انطلق من أجل ثالث الحرمين، والحج فرصة لنذكر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع العدو.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل عن العملية التي نفذتها كتائب القسام غرب رفح صباح اليوم السبت، والتي اعترف الجيش الإسرائيلي بأنها أدت لمقتل 8 من جنوده وضباطه.

جيش الاحتلال يعترف بخسارة القوات

فيما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن المدرعة التي كان العسكريون على متنها، استهدفت أثناء تحركها. مضيفة أن الجيش استغرق ساعتين للوصول إلى المدرعة.

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش لا يزال ينشط في منطقة استهداف المدرعة.

وقال جيش الاحتلال إن من بين القتلى نائب قائد سرية في لواء الهندسة 601.

وأوضحت القسام أنها استهدفت برج جرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105″، ما أدى إلى اشتعالها وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة الياسين 105، ما أدى إلى تدميرها وقتل جميع أفرادها.

وهبطت مروحيات إخلاء إسرائيلية جنوب غربي مدينة غزة، تزامنًا مع قصف من زوارق وآليات إسرائيلية.

أيزنكورت يواصل الهجوم على نتنياهو

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق غادي أيزنكوت المستقيل مؤخرًا من مجلس الحرب، أنه كان من الممكن المضي قدمًا في صفقة الرهائن لو تحلينا بالشجاعة.