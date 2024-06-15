انضمت لعيد ميلاد الملك شارلز.. من هي أميرة ويلز كيت ميدلتون؟

انضمت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، إلى أفراد العائلة البريطانية المالكة على شرفة قصر باكنجهام للاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي، في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابتها بالسرطان.

الحالة الصحية لأميرة وليز كيد ميدلتون

ووصلت كيت ميدلتون إلى قصر بكنجهام، اليوم السبت، منذ كشفت جراحة خضعت لها قبل 5 أشهر عن إصابتها بالسرطان.

وعرضت وسائل إعلام بريطانية لقطات وصول كيت في سيارة برفقة زوجها الأمير وليام وأطفالهما الثلاثة، لحضور عرض عسكري سنوي يقام في وسط لندن للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي لتشارلز ملك بريطانيا.

وتخضع كيت للعلاج الكيميائي الوقائي منذ إعلان إصابتها بالسرطان، وهذا هو أول ظهور لها أمام الجمهور منذ ديسمبر الماضي.

وفي رسالة نادرة كتبتها الجمعة، قالت كيت إنها تحرز تقدما جيدا، لكنها لم تتجاوز أزمتها بعد.

وأضافت أنها تأثرت بشدة بآلاف الرسائل من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس، مشيرة إلى أن تلك الرسائل تركت أثرا كبيرا في نفسها وزوجها الأمير وليام.

وتابعت: أحرز تقدما جيدا، لكن مثلما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأيام مرة.

ويرفض مكتب كيت ميدلتون، بقصر كينزنجتون، تقديم أي تفاصيل حول نوع السرطان أو علاجها، بخلاف القول إن العلاج الكيميائي الوقائي بدأ في فبراير.

وكيت ميدلتون أميرة ويلز‏، هي أميرة بريطانية، متزوجة من الأمير ويليام وريث العرش البريطاني وولي العهد.

نشأة كيت ميدلتون

ولدت كيت ميدلتون في ريدينج، ونشأت في بوكلبوري في مقاطعة باركشير الإنجليزية. وتلقت تعليمها في مدرسة سانت أندرو وكلية مارلبورو قبل أن تدرس تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، حيث التقت بالأمير ويليام في عام 2001.

وترعى أميرة ويلز أكثر من عشرين منظمة خيرية وعسكرية، بما في ذلك كل من أكشن فور تشيلدرين وسبورتس إيد ومعرض اللوحات القومي.

وتعمل على تنفيذ مشاريع عديدة بالاعتماد على المؤسسة الملكية، إضافة إلى عملها الخيري الذي يركز على القضايا التي تعنى بمشاكل الأطفال الصغار والإدمان والفن.

وأطلقت كيت ميدلتون حملة "هيدز توجيذر"، مع دوق كامبريدج والأمير هاري في أبريل 2016، للتوعية بالصحة النفسية ولتشجيع الناس على الانفتاح حول قضايا صحتهم النفسية.