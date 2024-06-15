برلماني يطالب المجتمع الدولى بضرورة التحرك لوقف حرب الإبادة فى فلسطين

تقدم النائب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بأحر التهاني وأطيب الأمنيات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وإلي الأمة الإسلامية والعربية جمعاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال في هذا اليوم الفضيل، نستذكر قيم التضحية والعطاء والتآخي، ونتمنى أن يعود علينا هذا العيد بالخير واليمن والبركات.

وأضاف الجندى في بيان له اليوم، أن عيد الأضحى المبارك هو مناسبة عظيمة تجتمع فيها الأسر وتتعزز فيها أواصر المحبة والتواصل الاجتماعي، نسأل الله أن يجعله عيدًا مليئًا بالفرح والسعادة، وأن يعيده علينا جميعًا بالصحة والعافية.

حرب غاشمة

وقال الجندى، أن العيد يأتي في توقيت يعاني فيه أهلنا في غزة من حرب غاشمة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، الذي انتهك كافة القوانين الإنسانية والدولية، متمنيا أن تنتهي تلك الحرب في اقرب وقت وان يعم السلام كافة ربوع منطقة الشرق الأوسط.

حرب الإبادة الجماعية

وطالب الجندى المجتمع الدولى بضرورة التحرك بشكل عاجل وجاد في وقف حرب الإبادة الجماعية وعمليات التهجير القسرى الذي يتعرض له الشعب الفلسطينى الأعزل من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل.

كما طالب عضو مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري ان ينتهز تلك المناسبة الطيبة في الحرص علي صلة الأرحام والتواصل والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الوطن وتنميته.