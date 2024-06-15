السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوقاف: تم تجهيز أكثر من 6 آلاف ساحة غير المساجد لصلاة عيد الأضحى

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الساحات والمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، لافتًا إلى أنه تم تجهيز وإعداد 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بخلاف المساجد التي تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أنه يتم التنسيق ما بين مديريات الأوقاف والمحافظة والأجهزة المعنية من أجل الكثافة والخدمات التي تؤدى للساحات وفرشها واستيعابها للمصلين، وتم توجيههم بتجهيز أماكن للسيدات؛ سواء في الساحات أو المساجد حتى تكون مهيأة لمن يرغب من السيدات لصلاة عيد الأضحى، معقبًا: "نخصص أماكن منفصلة للرجال والنساء ونتمنى الالتزام بالتعليمات التي ينص عليها فريق العمل، حيث يوجد فريق عمل للتفتيش وفريق عمل للمتطوعين والمتطوعات بالمحافظات من أجل تهيئة وتجهيز الأماكن حتى يكون هناك مكان مستقل للسيدات، حيث لا يجوز شرعًا أن تصلي المرأة بجوار الرجل في صف واحد. 

وأوضح أنه تم نشر خطبة العيد على موقع الوزارة، لافتًا إلى أننا نوجههم بضرورة  التخفيف وعدم الإطالة في خطبة العيد خاصة في ظل حرارة الطقس.

الدكتور هشام عبدالعزيز وزارة الأوقاف صلاة العيد عيد الأضحى

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